Заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе началось

Как сообщает ИРНА, Заседание началось в режиме видеоконференции.

Вчера вечером Евросоюз выступил с заявлением, в котором объявил о проведении в пятницу, 2 апреля, заседания Совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне заместителей и политических руководителей МИД Ирана и стран «пятёрки».

Согласно сообщению, встречу ведет заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи.

На встрече будут обсуждены перспективы возможного возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку и обеспечение полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.