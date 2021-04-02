Зангане: производственные мощности в нефтехимической отрасли увеличились на 25 млн. тонн

Бижан Зангане после завершения 15-й встречи министров нефти и энергетики ОПЕ+ сказал: «Первый год был блестящим для нефтехимической отрасли, потому что меньше чем за год мы можем сказать, что за всю историю этой отрасли мы увеличили добычу в стране на 25 млн. тонн».

По его словам, «Мы также увеличили добычу сырого газа до одного миллиарда кубометров в сутки».

«Иран хорошо выполнил свои обязательства перед ОПЕК и не членами ОПЕК», - сказал он.

Министр нефти заявил, что Иран хорошо выполнил свои обязательства перед ОПЕК и не членами ОПЕК. «Некоторые страны не выполнили свои обязательства, против чего возражали другие члены, и было решено, что им дадут срок до сентября, чтобы полностью выполнить свои обязательства».

«Учитывая, что мировой спрос сократился на 6,6 миллиона баррелей в 2020 году по сравнению с 2019 годом, мы все еще не достигли мирового спроса в первом году», - отмети он.

23 производителя, входящих и не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), известную как ОПЕ+, вчера на 15-м заседании Коалиции министров нефти и энергетики в режиме видеоконференции договорились об увеличении производства 350 000 баррелей в день в мае, 350 000 баррелей в июне и 450 000 баррелей в июле.