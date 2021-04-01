Президент Рухани открыл пять крупных промышленных проектов

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Новая администрация США пока не сделала никаких практических действий для возвращения к своим обязательствам по СВПД. Она просто отрицала подход бывшей администрации, и заявила о безрезультативности политики максимального давления, но мы не видели дипломатии на практике. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.