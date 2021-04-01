1 апр. 2021 г., 17:49
Journalist ID: 2177
News Code: 84281156
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Президент Рухани открыл пять крупных промышленных проектов

Президент Рухани открыл пять крупных промышленных проектов

Тегеран, 1 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани открыл в чеверг пять крупных промышленных проектов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В строительстве этих проектов вложено более 45 тыс. миллиардов риалов.

Открытие этих проектов создало рабочие места для более 1290 человек.

Эти проекты начали действовать в пяти провинциях: Северный Хорасан, Керман, Казвин, Семнан и Фарс.

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