Настала очередь "Шестерки" сделать свою работу, заявил Рухани

"С моральной, политической и исторической точек зрения величайшей гордостью иранского народа является то, что, несмотря на то, что противная сторона отступилась от своих обязательств и нарушила свои обязательства, мы ждали год, мы ждали с мая 2018 по май 2019 года, и с тех пор мы начали сокращать свои обязательства", сказал президент Рухани, выступая на церемонии открытия новых проектов Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана.

"Те, кто сегодня говорит, что США должны инициировать диалог или Иран должен сделать это первым, должны обратить внимание на тот факт, что целый год мы несли бремя имплементации СПВД в одиночку, а в следующие два года опять основное бремя реализации ядерного соглашения лежало на Иране", отметио Рухани.

"Иран продемонстрировал миру, что он выполняет свои обязательства в политическом, юридическом и моральном аспектах, стремится к миру и развивает мирную ядерную деятельность", подчеркнул он.