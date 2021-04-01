1 апр. 2021 г., 17:09
Journalist ID: 2177
News Code: 84281128
0 Persons

Иран призвал возбудить иск против США за преступления в Западной Азии

Иран призвал возбудить иск против США за преступления в Западной Азии

Тегеран, 1 апреля. ИРНА — Необходимо возбудить судебный иск против США из-за их преступлений в регионе Западной Азии. Об этом заявил секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Али Бакери Кани.

Кани отметил, что поддержка террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) и Аль-Каиды в Сирии, подтверждаемая высказываниями генерала Флинна и Джейка Салливана, относится к числу преступлений США.

"США оказывают помощь для осуществления нападений и экономической осады Йемена", подчеркнул он.

США обвиняются в нападении на Ирак под безосновательными предлогами и убийстве более миллиона человек, а также в нарушении прав человека посредством режима, который использовал ядерное оружие.

Бакери Кани подчеркнул, что за преступления США следует предъявить иск.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 9 =