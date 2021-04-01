Иран призвал возбудить иск против США за преступления в Западной Азии

Кани отметил, что поддержка террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) и Аль-Каиды в Сирии, подтверждаемая высказываниями генерала Флинна и Джейка Салливана, относится к числу преступлений США.

"США оказывают помощь для осуществления нападений и экономической осады Йемена", подчеркнул он.

США обвиняются в нападении на Ирак под безосновательными предлогами и убийстве более миллиона человек, а также в нарушении прав человека посредством режима, который использовал ядерное оружие.

Бакери Кани подчеркнул, что за преступления США следует предъявить иск.