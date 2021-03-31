Махаллат - цветник Ирана и рай целебных источников

Махаллат - один из самых крутых городов провинции Маркази, который находится на юго-западе Тегерана, в 262 км от столицы.

Яркие и разнообразные цветы Махаллата, улицы, окруженные старыми платанами, красота Божьей природы между пересечением гор Альборз и Загрос придали захватывающий вид этому историческому городу.

По словам главы отдела культурного наследия, туризма и ремесел Махаллата, этот город ежегодно принимал один миллион путешественников и туристов до вспышки коронавируса.

Город Махаллат известен своими большими цветочными фермами, отсутствием загрязнения воздуха и такими названиями, как Нидерланды Ирана, рай тысячи цветов, легендарный рай и город цветов.

Город в окружении ярких цветов с визуальными красотами, цветники в 300 оранжереях площадью около тысячи гектаров, принимает множество туристов, особенно во время Новруза и летних каникул.

В этом городе самые большие цветники в стране, и более 95% сезонных цветов и саженцев страны выращиваются и поставляются из этого города.

Производство 700 видов кактусов, производство хризантем в виде более 800 цветов путем выполнения генетических операций, а также производство и экспорт красивых цветов герберы - другие особые возможности этого города в области производства цветов и декоративных растений.

Лечебные горячие источники являются центрами медтуризма в провинции Маркази и в стране, и эти горячие источники расположены в 15 км к северо-востоку от кварталов недалеко от деревни Нине в районе Хорхех.

Горячий источник Джошан Махаллат с лечебными и рекреационными свойствами является главной осью туризма в этом городе и провинции Маркази, который может быть связующим звеном между туристическим циклом, природными и историческими достопримечательностями этого города.

Историко-археологический памятник Хорхех расположен недалеко от одноименного села, в 48 км к северо-востоку от города Махаллат, в провинции Маркази.

Храм огня Хорхех Махаллат включает внутреннюю часть, несколько комнат и внешнюю часть.

От этого исторического места остались только две колонны, состоящие из шести кусков камня общей высотой восемь метров, обрушившиеся остатки колонн, часть каменных стен и гробницы.

Хорхех был заселен со второго тысячелетия до нашей эры, от которого остались только две колонны высотой шесть метров с красивой резьбой на вершине, и, по мнению археологов, на этом месте было летнее здание для аристократии Селевкидов и парфян.