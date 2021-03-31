Тысяча работ отправлена в секретариат Всемирного фестиваля детской живописи в Иране

«30% работ отправлены в секретариат изнутри страны и 70% из-за границы», - сказал он.

По словам Джаханшахи, площадку фестиваля посетили более 8000 человек из 32 стран.

«Из Ирана, Казахстана, России, США, Германии, Болгарии, Китая, Индонезии и Индии установили наибольший контакт с секретариатом фестиваля и прислали работы», - отметил он.

Фестиваль предназначен для детей со всего мира в возрасте от пяти до 15 лет с 9 февраля по июнь 2021 года и будет оцениваться тремя судьями из Болгарии, Чехии и Китая, а также двумя иранскими судьями.