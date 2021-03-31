31 мар. 2021 г., 20:43
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News Code: 84280544
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Тысяча работ отправлена в секретариат Всемирного фестиваля детской живописи в Иране

Тысяча работ отправлена в секретариат Всемирного фестиваля детской живописи в Иране

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Директор Всемирного фестиваля детской живописи Мохаммад Джаханшахи сообщил, что около тысячи работ со всего мира были отправлены в секретариат Всемирного фестиваля детской живописи, проводимого муниципалитетом Кермана.

«30% работ отправлены в секретариат изнутри страны и 70% из-за границы», - сказал он.

По словам Джаханшахи, площадку фестиваля посетили более 8000 человек из 32 стран.

«Из Ирана, Казахстана, России, США, Германии, Болгарии, Китая, Индонезии и Индии установили наибольший контакт с секретариатом фестиваля и прислали работы», - отметил он.

Фестиваль предназначен для детей со всего мира в возрасте от пяти до 15 лет с 9 февраля по июнь 2021 года и будет оцениваться тремя судьями из Болгарии, Чехии и Китая, а также двумя иранскими судьями.

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