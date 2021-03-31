Иранский Дом инноваций и экспорта технологий будет открыт в России

Россия - четвертая страна, в которой будет размещен Дом технологических инноваций и экспорта Ирана.

Ранее при участии вице-президента по науке и технологиям Сорены Саттари Иранский Дом технологических инноваций и экспорта был открыт в Китае, Сирии и Кении, и в этих странах процветал рынок технологических продуктов иранского производства. В июне 2021 года Россия, как четвертая страна, примет Дом технологических инноваций и экспорта Ирана.

В этом году иранские наукоемкие компании при поддержке вице-президента по науке и технологиям и Фонда инноваций и процветания будут отправлены в Россию во второй раз.