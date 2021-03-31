31 мар. 2021 г., 16:43
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News Code: 84280388
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Иранский Дом инноваций и экспорта технологий будет открыт в России

Иранский Дом инноваций и экспорта технологий будет открыт в России

Тегеран, 31марта, ИРНА - Иранский Дом технологических инноваций и экспорта будет открыт в России в июне этого года в присутствии вице-президента по науке и технологиям Ирана.

Россия - четвертая страна, в которой будет размещен Дом технологических инноваций и экспорта Ирана.

Ранее при участии вице-президента по науке и технологиям Сорены Саттари Иранский Дом технологических инноваций и экспорта был открыт в Китае, Сирии и Кении, и в этих странах процветал рынок технологических продуктов иранского производства. В июне 2021 года Россия, как четвертая страна, примет Дом технологических инноваций и экспорта Ирана.

В этом году иранские наукоемкие компании при поддержке вице-президента по науке и технологиям и Фонда инноваций и процветания будут отправлены в Россию во второй раз.

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