На долю Ирана в мировом экспорте ковров ручной работы приходился 7,9%

Более 95 стран ежегодно торгуют в области разных видов ковров, среди которых 8 стран, включая Иран, Индия, Непал, Пакистан, Турция, Китай, Египет и Афганистан работают в области импорта и экспорта ковров ручной работы.
В 2019 году на долю Индии и Египта в мировом экспорте ковров ручной работы приходился 31,7% и 18,2%, соответственно.
Объем экспорта ковров ручной работы из Ирана за три квартала прошлого иранского календарного 1399 года (21 марта 2020 года - 20 марта 2021 года) увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 1398 года.
За 9 месяцев прошлого года экспорт ковров ручной работы из Ирана составил 2,764 тонны, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Глава национального центра ковров Ирана Фарахназ Рафе сообщила, что Иран стремится создать дома ковров в таких странах, как Россия, Китай, ОАЭ, Италия и Франция.
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Тегеран, 31 марта, ИРНА – Согласно данным, на долю Ирана в мировом экспорте ковров ручной работы в 2019 году приходился 7,9%.
Более 95 стран ежегодно торгуют в области разных видов ковров, среди которых 8 стран, включая Иран, Индия, Непал, Пакистан, Турция, Китай, Египет и Афганистан работают в области импорта и экспорта ковров ручной работы.
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