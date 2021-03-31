31 мар. 2021 г., 14:15
Journalist ID: 2390
News Code: 84280243
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США не сделали никаких практических действий для возвращения к СВПД: Рухани

США не сделали никаких практических действий для возвращения к СВПД: Рухани

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Новая администрация США пока не сделала никаких практических действий для возвращения к своим обязательствам по СВПД. Она просто отрицала подход бывшей администрации, и заявила о безрезультативности политики максимального давления, но мы не видели дипломатии на практике. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.

"Новая администрация США говорит, что война, давления и санкции обречены на провал, а путь – дипломатия, но на практике все еще давление и санкции действуют, и мы не видим никаких серъезных мер", отметил глава иранского правительства.
Рухани предупредил о пропоганды США по возобновлению переговоров с Ираном, отметив: "Когда Дональд Трамп находился у власти, весь мир знал, что США виноваты в санкциях против Ирана, но новая администрация США изменила свой подход. Она стремится выразить готовность к переговорам, и утверждает, что Иран откладывает дело".
По его словам, администрация США продолжит террористические действия Трампа, блокирует активы Ирана и не позволить нам торговать.
Он вновь подчеркнул, что в случае снятия санкций со стороны США, Иран сразу возобновит свои обязательства по ядерной сделке. "Они говорят, что если мы хотим вернуться к нашим обязательствам в полной мере, нам потребуются месяцы, но они лгут, потому что это займет не более одного дня. Мы тоже можем вернуться к своим обязательствам по СВПД не в течение одного часа, а в один миг", добавил он.
Рухани заключил, что США без лозунгов и интервью должны приступить к делу и возместить бывшие ущербы.

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