31 мар. 2021 г., 12:24
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News Code: 84280050
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В Иране 80% медицинского персонала сделал прививку от коронавируса

В Иране 80% медицинского персонала сделал прививку от коронавируса

Тегеран, 31 марта, ИРНА – До сих пор 80% медицинского персонала в стране сделал прививку от COVID-19, заявила замминистра здравоохранения Ирана Марьям Хазрати в среду.

"Идет вакцинация от коронавируса в стране, и в приоритете находится вакцинация медицинского персонала", отметила она, добавив, что вакцинация групп высокого риска согласно протоколам министерства здравоохранения также поэтапно совершится.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 1 875 000 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 608 807 случаев выздоровления среди заразившихся. К сожалению 62 569 человек умерли от коронавируса в стране.

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