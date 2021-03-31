Американский политолог назвал необходимым для Ирана соглашение с Китаем

Он отметил, что региональные конкуренты Ирана также стремятся к таким соглашениям. "То, что было подписано между главами МИД Ирана и Китая является соглашением о сотрудничестве, а не юридический договор. Таким образом, без необходимого законодательства этот документ не создает юридического обязательства для обеих сторон.

Энтесар назвал соглашение о сотрудничестве между Ираном и Китаем важнейшим документом, который Исламская Республика подписала за 40 лет на международном уровне.

"Однако нельзя преувеличивать значение соглашения о сотрудничестве с Китаем, и его не следует интерпретировать как выбор Тегераном Пекина в качестве своего первого союзника в ближайшие годы. Потому что долгосрочные отношения между Ираном и Китаем были и будут зависеть от многих факторов на глобальном и региональном уровнях", подчеркнул он.

Указав на план Китая «Один путь, один пояс», он сказал: "План Китая "Один путь, один поясь" включает ряд стран, в том числе Иран. Географическое положение и ресурсы Ирана увеличили важность Ирана в этом проекте".

По словам американского профессора, сотрудничество с Ираном в рамках недавнего документа о сотрудничестве или без него важно для Китая, но подписание такого документа открывает дорогу взаимодействия Пекина и Тегерана в рамках проекта «Один путь, один пояс».

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