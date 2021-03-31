Посол Ирана предупредил о возможности возрождения ДАИШ и такфиристов

5-я конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" во вторник прошел в формате онлайн.

Дехгани в своем выступлении на этой конференции заявил, что спустя 10 лет после начала кризиса в Сирии нет никакой воли в международном сообществе для разрешения этого кризиса на основе международных прав, уважении территориальной целостности и суверенитета.

"Иран с начала кризиса поддерживал политические решения", заявил иранский посол, отметив, что Иран в сотрудничестве с Россией и Турцией был одним из инициаторов Астанинского формата, чтобы положить конец военным операциям в Сирии.

По его словам, конституционный комитет также был создан как почву для межсирийских переговоров, и Иран всегда поддерживает этот комитет.

Дехгани отметил, что безопасное возвращение сирийских беженцев при сохранении их человеческого достоинства и без использования их в качестве политического инструмента имеет решающее значение. Некоторым странам не следует искать политических уступок, злоупотребляя вопросом восстановления Сирии и возвращения беженцев.

«Сирия одновременно борется с двумя катастрофами войны и коронавируса, что удваивает важность восстановления и гуманитарной помощи сирийскому народу», - сказал он.

Осудив односторонние санкции в адрес Сирии, посол Ирана призвал все страны позволять сирийского народу определять свою судьбу без иностранного вмешательства.

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