Посол Ирана предупредил о возможности возрождения ДАИШ и такфиристов

5-я конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" во вторник прошел в формате онлайн.
Дехгани в своем выступлении на этой конференции заявил, что спустя 10 лет после начала кризиса в Сирии нет никакой воли в международном сообществе для разрешения этого кризиса на основе международных прав, уважении территориальной целостности и суверенитета.
"Иран с начала кризиса поддерживал политические решения", заявил иранский посол, отметив, что Иран в сотрудничестве с Россией и Турцией был одним из инициаторов Астанинского формата, чтобы положить конец военным операциям в Сирии.
По его словам, конституционный комитет также был создан как почву для межсирийских переговоров, и Иран всегда поддерживает этот комитет.
Дехгани отметил, что безопасное возвращение сирийских беженцев при сохранении их человеческого достоинства и без использования их в качестве политического инструмента имеет решающее значение. Некоторым странам не следует искать политических уступок, злоупотребляя вопросом восстановления Сирии и возвращения беженцев.
«Сирия одновременно борется с двумя катастрофами войны и коронавируса, что удваивает важность восстановления и гуманитарной помощи сирийскому народу», - сказал он.
Осудив односторонние санкции в адрес Сирии, посол Ирана призвал все страны позволять сирийского народу определять свою судьбу без иностранного вмешательства.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 31 марта, ИРНА – Международное сообщество должно упростить процесс передачи сирийского кризиса с военной на политическую арену, и в этот критический момент необходимо учитывать возможность возрождения ИГИЛ (ДАИШ) и появления других террористических группировок и такфиристов. Об этом заявил посол ИРИ в Бельгии и ЕС Голам Хоссейн Дехгани.
5-я конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" во вторник прошел в формате онлайн.
Your Comment