30 мар. 2021 г., 22:48
Journalist ID: 2388
News Code: 84279630
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Иранский политик: США вынуждены вернуться в ядерную сделку и снять санкции

Иранский политик: США вынуждены вернуться в ядерную сделку и снять санкции

Тегеран, 30 марта, ИРНА - Отметив, что сами американцы пришли к выводу, что максимальное давление не удалось, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что США должны вернуться в ядерную сделку и снять санкции.

Джахангири сегодня во время посещения завода по производству молочных продуктов в Исламшехре заявил: «Экономика Ирана, ориентированная на производство, может иметь дни процветания, особенно с учетом прогнозов, сделанных на горизонте 2021 года. Американцы также явно заявил, что максимальное давление не удалось».

«Американцы вынуждены вернуться в ядерную сделку и снять санкции. С реализацией лозунга года сложится благоприятная ситуация для производства в стране, и мы не должны забывать производителей, сидящих за санкциях», - отметил он.

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