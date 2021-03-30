Иранский политик: США вынуждены вернуться в ядерную сделку и снять санкции

Джахангири сегодня во время посещения завода по производству молочных продуктов в Исламшехре заявил: «Экономика Ирана, ориентированная на производство, может иметь дни процветания, особенно с учетом прогнозов, сделанных на горизонте 2021 года. Американцы также явно заявил, что максимальное давление не удалось».

«Американцы вынуждены вернуться в ядерную сделку и снять санкции. С реализацией лозунга года сложится благоприятная ситуация для производства в стране, и мы не должны забывать производителей, сидящих за санкциях», - отметил он.