Зариф и президент Афганистана рассмотрели мирный процесс в этой стране

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Душанбе для участия в Конференции министров иностранных дел сердца Азии, встретился сегодня, во вторник, с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, чтобы обсудить мирный процесс в стране, региональные вопросы и двусторонние отношения.

На этой встрече президент Афганистана, высоко оценив позицию Исламской Республики Иран перед лицом событий в Афганистане, заявил о готовности своей страны расширять отношения во всех сферах и провести совместную комиссию по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Во время встречи также обсуждались будущее мира в Афганистане и позиция Ирана в деле установления мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан.

Зариф также во время трехсторонней встречи министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Афганистана и Таджикистана, подчеркнув важность сотрудничества между тремя странами в создании сближения и стабильности в регионе, заявил о готовности Ирана начать культурное сотрудничество в форме плана действий.