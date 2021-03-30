«Барсук» получил награды на двух американских кинофестивалях

Фильм «Барсук» режиссера Казема Моллаи получил почетный диплом за лучший полнометражный фильм на 22-м кинофестивале в Фарго на своем 22-м международном показе.

Международный кинофестиваль в Фарго ежегодно проводится в секциях короткометражных фильмов, документальных, экспериментальных, анимационных и студенческих фильмов. В прошлом месяце «Барсук» также получил награду за лучший фильм на 5-м международном кинофестивале «Prospector» в США.

«Барсук» - это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которую играет Вишка Асаеш. Она сталкивается с трудным испытанием в личной жизни незадолго до своего повторного брака.