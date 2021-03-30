30 мар. 2021 г., 17:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84279452
0 Persons

«Барсук» получил награды на двух американских кинофестивалях

«Барсук» получил награды на двух американских кинофестивалях

Тегеран,30 марта, ИРНА – Иранский фильм «Барсук» получил награды на кинофестивалях «Fargo» и «Prospector».

Фильм «Барсук» режиссера Казема Моллаи получил почетный диплом за лучший полнометражный фильм на 22-м кинофестивале в Фарго на своем 22-м международном показе.

Международный кинофестиваль в Фарго ежегодно проводится в секциях короткометражных фильмов, документальных, экспериментальных, анимационных и студенческих фильмов. В прошлом месяце «Барсук» также получил награду за лучший фильм на 5-м международном кинофестивале «Prospector» в США.

«Барсук» - это история женщины по имени Судех Шарифзадеган, которую играет Вишка Асаеш. Она сталкивается с трудным испытанием в личной жизни незадолго до своего повторного брака.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 5 =