30 мар. 2021 г., 13:42
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News Code: 84279213
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Враг даже во сне не посмеет нападать на Иран: командующий КСИР

Враг даже во сне не посмеет нападать на Иран: командующий КСИР

Йезд, 30 марта, ИРНА - Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами заявил о полной военной готовности Ирана, отметив, что враг даже во сне не посмеет нападать на Иран.

«Сегодня Иран является страной чести, власти, сопротивления, свободы и землей поражения врагов и агрессоров, и это было доказано», заявил он во вторник на 2-м Национальном конгрессе 4000 мучеников в провинции Йезд.
«Высказывания верховного Лидера о том, что не будет ни война и ни диалог, являются неоспоримым фактом», добавил он.
Говоря о сопротивлении иранского народа под давлении врагов, генерал Салами заявил, что иранский народ равнодушен к продолжению санкций мирового высокомерия.

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