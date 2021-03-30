Враг даже во сне не посмеет нападать на Иран: командующий КСИР

«Сегодня Иран является страной чести, власти, сопротивления, свободы и землей поражения врагов и агрессоров, и это было доказано», заявил он во вторник на 2-м Национальном конгрессе 4000 мучеников в провинции Йезд.

«Высказывания верховного Лидера о том, что не будет ни война и ни диалог, являются неоспоримым фактом», добавил он.

Говоря о сопротивлении иранского народа под давлении врагов, генерал Салами заявил, что иранский народ равнодушен к продолжению санкций мирового высокомерия.

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