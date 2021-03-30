Байден продолжит побежденную политику максимального давления: Иран

Он в своей пресс-конференции во вторник заявил: «Текущая ситуация поставила под вопрос решимость новой администрации США для возвращения к дипломатии».

По его словам, иранский народ чувствовали неприверженность США своим обязательствам в своей жизни, и новая администрация не изменила этот нецивилизованный подход.

«В случае отмены всех санкций со стороны США, Иран в кратчайший срок возобновит свои обязательства», добавил Рабии.

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