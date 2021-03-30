Украинская пара рассказала о своей поездке в Иран

Украинский турист Даниил Яворович заявил, что он со своей супругой впервые посетили Тегеран, Исфахан, Шираз, Йезд и Кашан.

«Иран является прекрасной страной с драгоценной историей и богатым культурным наследием. Мы уже посетили исторический дом Табатабаи и холм Сиалк в Кашане и познакомились с давной цивилизацией этого района», заявил он.

«Некоторые считают Иран закрытой страной, но у Ирана культурные и гостеприимные люди. Они уважают свои традиции в отличие от Украины, где СССР немного изменил украинскую культуру», добавил Яворовчич.

По его словам, украинцы и иранцы разделяют некоторые общие слова, как базар, майдан и килим.

Олена Оспенникова также заявила, что деревня Абьяне в провинции Исфахан является одним из самых уникальных частей Ирана. «У Ирана очень красивые и дущевные женщины, с которыми без трудом можно подружиться», добавила она.

Украинская пара отметила, что в следующий раз она стремится объехать деревни Ирана на велосипеде.