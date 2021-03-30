Йезд – первый глинобитный город мира

Город Йезд после Венеции в Италии считается вторым древним городом мира, и ежегодно многие туристы из разных стран посещают этот пустынный город в центральном Иране с уникальной архитектурой.



Историческая часть Йезда

Историческая часть Йезда была внесена в список Всемирного наследия во время 41-й сессии Комитета Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Кракове, Польша.

Город Йезд, или Язд, расположен на равнине, окружённой скалами, между пустынями Деште-Кавир и Деште-Лут. Его исторический вид представляет собой единое архитектурное пространство, гармонично сочетающее в себе частные и религиозные постройки разных эпох.

Согласно веб-сайту ЮНЕСКО, историческая часть Йезда – это коллекция религиозной архитектуры, состоящая из различных исламских архитектурных элементов разных периодов в гармоничном сочетании с климатическими условиями.



Сад Доулатабад

Сад Доулатабад считается одним из самых старинных садов в городе Йезд в Иране. По своей значимости он стоит в одном ряду с такими знаменитыми персидскими садами, как сад Фин в Кашане, и сад Шахрзад Махан в провинции Керман. Тридцатитрехметровый бадгир (традиционный иранский архитектурный элемент, служащий для вентиляции зданий), находящийся на территории Доулатабад, считается самым высоким бадгиром в мире. 33-метровый центральный бадгир, а также калейдоскопический массив витражей создают волшебную идиосинкразическую эстетику, которой вы не найдете в другом месте и еще не скоро забудете.

12 марта 1968 года сад Доулатабад был внесен в список «Национальные памятники Ирана» под номером 774. Кроме того, он был зарегистрирован ЮНЕСКО, как один из персидских садов, входящих в мировое наследие.



Сад Пахлаванпур в Мехризе

Сад Пахлаванпур является одним из известных и исторических садов Ирана. Сад демонстрирует иранскую традиционную архитектуру, и имеет привлекательный пейзаж. Расположенный в городе Мехриз, фруктовый сад занимает площадь около 5 гектаров, которая относится к эпохе Каджаров. Хотя сад был построен в эпоху Каджаров, отличительные черты архитектурных стилей, принадлежащих династии Занд, наблюдаются в разных частях этого сада.

Большая часть воды в сад поступает по акведуку Хасаабад Канат напрямую, и эта вода, напрямую не поступает ни в один из садов в этом районе. Шах Хосейни Канат является еще одним источником водоснабжения. Сад Пахлаванпур в 2011 году включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной красоте.





Канат Зарча

Йезд известен самой большой в мире сетью «канатов» – это древняя система шахт-колодцев, изобретенных в Иране, постепенно она распространилась в пустынные города других местностей и используется до сих пор.

Одним из самых длинных канатов мира является Зарч в Йезде, длина которого составляет почти 100 километров. Канат Зарча также является одним из самых длинных иранских и даже мировых акведуков. Начало эксплуатации акведука Зарч датируется около 1300 года тому назад. После прихода ислама в страну территории Каната-Зарч была построена историческая соборная мечеть Йезда, и несколько скважин этого акведука были расположены внутри этой мечети, так что, помимо широкого водохранилища под мечетью, верующие также могли использовать его воду для ритуального омовения перед молитвой.



Канат Хасан Абад Мошир

Канат Хасан Абад Мошир находится в Мехризе, Йезд, который является резиденцией Ирана, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, под названием Персидские канаты. Его длина составляет менее 71 км, так что это второй по длине канат в Иране после каната Зарча.

Он имеет более 700 сотен лет знакомства. Он начинается у горы Гарбализ и питается источниками Шир-Кух и Гарбализ. Канат Хасан Абад проходит через город Мехриз, с середины сада Пахлаванпур, который зарегистрирован в ЮНЕСКО, орошая цветы и деревья. Затем, после прохождения деревни Дено и Хасан-Абад, достигает района Марьям-Абад в Йезде.