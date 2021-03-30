Возвращение США к СВПД не требует никакого плана: Иран

"Иран поддерживает контакты с другими участниками СВПД по вопросам", говорится на странице постпредставительства ИРИ при ООН в Twitter.

"Никаких предложений по присоединению Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий не требуется. Для полного и немедленного выполнения всех своих обязательств по ядерной сделке и резолюции № 2231 требуется только политическое решение Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Американское издание Politico в понедельник сообщило, что администрация Джо Байдена собирается передать на текущей неделе иранскому правительству новые предложения по разблокированию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана.

По данным издания, инициатива предусматривает смягчение санкций в отношении страны в ответ на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере.

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