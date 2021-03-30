Зариф встретился со своим азербайджанским коллегой в Таджикистане

Стороны на этой встрече обсудили последние события в Кавказе, сотрудничество двух стран в Каспийском море и заинтресованные вопросы в политическом и экономическом областях.

Министр иностранных дел Ирана вчера был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во время встречи стороны обсудили вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между двумя странами. В частности были обсуждены торгово-экономические вопросы, сотрудничество в области энергетики, промышленности, транспорта, науки и культуры.

Ранее Зариф также встретился со своими коллегами из Афганистана и Индии и исполнительным директором СВМДА.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом. Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ.

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