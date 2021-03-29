Поcтпред Ирана при ООН: санкции продлевают кризис в Сирии

Он сделал это замечание в заявлении на заседании Совета Безопасности ООН «по ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии» в понедельник.

"Недавно мы услышали от Генерального секретаря и других официальных лиц ООН об опасности голода в Сирии в 2021 году. Это не оставляет сомнений в необходимости и безотлагательности мобилизации международной помощи для решения этой критической проблемы", сказал Тахт-Раванчи.

"Хотя предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи нуждающимся людям необходимо и должно осуществляться в качестве первоочередной задачи, в долгосрочной перспективе это не может решить проблему само по себе", указал дипломат.

"Каким бы важным оно ни было, оказание гуманитарной помощи никоим образом не может заменить фундаментальные меры, которые необходимо принять для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности в стране", добавил он.

"Первым и главным из таких действий является обеспечение полного суверенитета и территориальной целостности Сирии путем изгнания всех террористов, вывода незваных иностранных сил, прекращения оккупации и обеспечения безопасности ее границ", резюмировал он.