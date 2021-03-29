В Иране назвали санкции основным препятствием на пути расширения торговли с Европой

"Перед выходом США из СВПД в 2018 году, объем импорта в Иран составил 15 млрд долларов и объем экспорта из Ирана в Европу – 2 млрд долларов, но с того времени общая торговля Ирана с Европой сократилась примерно на треть", отметил он.

"Объем экспорта из Ирана в Европу в прошлом году составил 500 млн долларов, и объем импорта в Иран за указанный период – 4 млрд 500 млн долларов. Эти цифры показывает снижение торговли Ирана с Европой на 33%", добавил Ольфат, подчеркнув, что после выхода США из СВПД торговля Ирана с Европой сократилась на две трети.

Он пояснил, что возвращение США к своим обязательствам по СВПД в случае отмены санкций будет результативным.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

