29 мар. 2021 г., 12:19
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В Минздраве заявили о сотрудничестве Ирана и Китая в борьбе с коронавирусом

В Минздраве заявили о сотрудничестве Ирана и Китая в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 29 марта, ИРНА – Иран и Китай согласно стратегическим документом, подписанным между двумя странами, взаимодействуют в областях здравоохранения, медицинского образования и борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава отдела по связям с общественностью Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Положения, касающиеся здравоохранения и медицинского образования, содержащиеся в стратегическом документе Ирана и Китая, подписанном министрами иностранных дел двух стран в субботу, открывают путь к сотрудничеству между двумя странами и даже являются поворотным моментом для аналогичных соглашений с другими странами и системами здравоохранения в ближайшие годы", написал он в Twitter.
Он также опубликовал часть соглашения о сотрудничестве между Ираном и Китаем, в котором говорится об укреплении взаимодействия в борьбе с коронавирусом и подобными вирусными болезнями.
В другой статье текста этого стратегического документа подчеркнуты укрепление сотрудничества в области исследований и передачи технологий здравоохранения, системы здравоохранения, санитарного просвещения и сотрудничества медицинских институтов, в том числе путем определения проектов на основе инициативы и сотрудничества для обеспечения фармацевтических и медицинских потребностей и оборудования двух стран.

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