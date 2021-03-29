В Минздраве заявили о сотрудничестве Ирана и Китая в борьбе с коронавирусом

"Положения, касающиеся здравоохранения и медицинского образования, содержащиеся в стратегическом документе Ирана и Китая, подписанном министрами иностранных дел двух стран в субботу, открывают путь к сотрудничеству между двумя странами и даже являются поворотным моментом для аналогичных соглашений с другими странами и системами здравоохранения в ближайшие годы", написал он в Twitter.

Он также опубликовал часть соглашения о сотрудничестве между Ираном и Китаем, в котором говорится об укреплении взаимодействия в борьбе с коронавирусом и подобными вирусными болезнями.

В другой статье текста этого стратегического документа подчеркнуты укрепление сотрудничества в области исследований и передачи технологий здравоохранения, системы здравоохранения, санитарного просвещения и сотрудничества медицинских институтов, в том числе путем определения проектов на основе инициативы и сотрудничества для обеспечения фармацевтических и медицинских потребностей и оборудования двух стран.

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