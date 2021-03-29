Иран ожидает приверженности США своим обещаниям: посол ИРИ в Москве

Посол Ирана в интервью персидскую службу "Sputnik" в понедельник заявил: "Почти два года назад господин Роберт Мали дал интервью БИ-БИ-СИ. В то время Роберт Мали не отвечал за правительство США и, возможно, не думал о возвращении к власти, поскольку тогда Дональд Трамп находился на пике власти, и все полагали, что он станет президентом в следующем сроке".

"Журналист спросил у Мали о позиции США по Ирану и СВПД в случае возвращения демократов к власти, он ответил: "Мы должны извиниться перед Ираном, почему мы вышли из СВПД? Это было международное соглашение. У нас нет выхода кроме возвращения к СВПД и выполнения своих обязательств по ядерной сделке", отметил Джалали.

Он добавил, что сегодня тот господин Мали стал спецпредставителем США по Ирану. Многие из действующих властей США, которые ранее подвергли критике позицию Трампа по Ирану, сами сказали о постыдном поведении Соединенных Штатов в отношении Ирана. Если они выполнили бы свои обязательства, нам достаточно.