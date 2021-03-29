Зариф назвал цель Ирана установлением мира в Афганистане

Замглавы МИД Таджикистана приветствовал министра иностранных дел Ирана, который прибыл в Таджикистан для участия в конференции глав МИД "Сердце Азии – Стамбульский процесс" и встречи с властями страны.

"Очень рад возможности посетить дружественную и соседнюю страну Таджикистан для участия в конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс" и встречи с официальными лицами из Таджикистана и других стран, чтобы положить конец конфликтам в Афганистане", отметил он.

Зариф также назвал отношения Ирана с Таджикистаном давними и братскими, выразив надежду на развитие и расширение двустороннего сотрудничества во всех областях.

Кроме участия в конференции глав МИД "Сердце Азии – Стамбульский процесс", встреча с министрами иностранных дел Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии и Азербайджанской Республики также включена в повестку дня Зарифа.

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