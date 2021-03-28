Верховный Лидер согласился с помилованием или смягчением приговора 1849 заключенных

Тегеран, 28 марта, ИРНА - Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Мохаммад Реза Норузпур в статье в газете "Иран" в воскресенье написал о различных аспектах документа о всестороннем сотрудничестве, подписанного между Ираном и Китаем в субботу. Он назвал это соглашение «не сделкой, а дорожной картой для будущего партнерства».