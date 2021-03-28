Верховный Лидер согласился с помилованием или смягчением приговора 1849 заключенных

По случаю годовщины со дня рождения Имама Махди - последнего шиитского имама, которая отмечается в понедельник, глава судебной власти Эбрахим Раиси написал письмо Верховному лидеру исламской революции, в котором предлагал помиловать или смягчить приговор 1849 осужденных и его просьба была одобрена аятоллой Хаменеи.
15-й день лунного календарного месяца Шаабана совпадает с годовщиной рождения Имама Махди.
Тегеран, 28 марта. ИРНА - По случаю дня рождения Имама Махди Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи согласился помиловать или смягчить приговоры 1849 осужденных Генеральным и Революционным судами и судебной системой вооруженных сил.
По случаю годовщины со дня рождения Имама Махди - последнего шиитского имама, которая отмечается в понедельник, глава судебной власти Эбрахим Раиси написал письмо Верховному лидеру исламской революции, в котором предлагал помиловать или смягчить приговор 1849 осужденных и его просьба была одобрена аятоллой Хаменеи.
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