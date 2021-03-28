Иран взаимодействует с 4 странами региона для проведения конных соревнований

«Учитывая высокую стоимость авиаперевозок лошадей, Иран и некоторые страны Евразии согласились сформировать группу, чтобы проложить путь для наземных перевозок лошадей, которые экономят деньги при проведении зарубежных гонок», отметил он.

По его словам, формирование этой группы позволяет странам региона участвовать в международных гонках.

Он добавил, в настоящее время во многих провинциях Ирана проводятся различные виды скачек. Однако пандемия коронавируса сделала невозможным проведение международных гонок и использование иностранных тренеров и судей. Он выразил надежду, что в следующем месяце в Иране пройдут международные скачки с участием 20 стран.

Халили также сказал, что создается молодежная и детская сборная Ирана по конным спортам в текущем году. В Иране существуют около 440 клубов верховой езды, 118 из которых имеют официальные лицензии.