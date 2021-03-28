Зариф отправится в Таджикистан

Встреча с властями Таджикистана и участие в конференции глава МИД «Сердце Азии – Стамбульский процесс» включены в повестку дня иранского министра иностранных дел.

Встреча глав МИД в рамках девятой конференции "Сердце Азии — Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта.

Хатибзаде в Twitter написал, что общее культурное и историческое наследие цивилизации формировало неразрывную связь между двумя народами с единым языком.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом. Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian

