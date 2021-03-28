25-летнее соглашение Ирана и Китая: дорожная карта для будущего партнерства

25-летний документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем был завершен в субботу (27 марта) на встрече советника верховного Лидера и специального посланника Тегерана по стратегическим отношениям с Пекином Али Лариджани с министром иностранных дел Китая Ваном И. Документ был оформлен одновременно с 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.
Говоря об этом стратегическом соглашении, Норузпур написал: «Это не сделка, а документ, в котором основное внимание уделяется созданию дорожной карты, перспективам налаживания всеобъемлющих отношений и реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем».
«Выполнение каждой части документа может быть выгодно обеим странам», добавил Норузпур в своей статье.
"В отличие от некоторых стран, чья история полна «деструктивного вмешательства» в дела других государств, Иран и Китай имеют богатую историю культурного сотрудничества благодаря огромным общностям и их большой готовности содействовать миру и развитию", - отметил глава ИРНА.
Тегеран, 28 марта, ИРНА - Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Мохаммад Реза Норузпур в статье в газете "Иран" в воскресенье написал о различных аспектах документа о всестороннем сотрудничестве, подписанного между Ираном и Китаем в субботу. Он назвал это соглашение «не сделкой, а дорожной картой для будущего партнерства».
25-летний документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем был завершен в субботу (27 марта) на встрече советника верховного Лидера и специального посланника Тегерана по стратегическим отношениям с Пекином Али Лариджани с министром иностранных дел Китая Ваном И. Документ был оформлен одновременно с 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.
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