25-летний документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем был завершен в субботу (27 марта) на встрече советника верховного Лидера и специального посланника Тегерана по стратегическим отношениям с Пекином Али Лариджани с министром иностранных дел Китая Ваном И. Документ был оформлен одновременно с 50-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами.



Говоря об этом стратегическом соглашении, Норузпур написал: «Это не сделка, а документ, в котором основное внимание уделяется созданию дорожной карты, перспективам налаживания всеобъемлющих отношений и реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем».

«Выполнение каждой части документа может быть выгодно обеим странам», добавил Норузпур в своей статье.

"В отличие от некоторых стран, чья история полна «деструктивного вмешательства» в дела других государств, Иран и Китай имеют богатую историю культурного сотрудничества благодаря огромным общностям и их большой готовности содействовать миру и развитию", - отметил глава ИРНА.