Коридор «Север-Юг» может заменить Суэцкий канал: посол ИРИ в Москве

«Учитывая, что через Суэцкий канал ежегодно проходит более одного миллиарда тонн товаров, следует рассмотреть более альтернативный и менее рискованный маршрут. Коридор «Север-Юг», который может сократить время в пути до 20 дней и сэкономить расходы до 30%, считается лучшим вариантом для замены Суэцкого канала», написал иранский посол в Twitter, указав на недавний инцидент.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Изначально причиной называли погодные условия. Но сегодня в администрации канала указали, что это не основная причина инцидента. Среди возможных причин представитель указал технические сбои или человеческий фактор. Ежедневно через этот канал проходит груз стоимостью 3-9 млрд долларов.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран.

Основными преимуществами транспортного коридора «Север — Юг» перед другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.

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