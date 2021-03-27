Запечатка персидского сада на исфаханских ремеслах

Сегодня Исфахан входит в глобальную сеть творческих городов мира. Ремесло Исфахана, однако извлекли выгоду из иранского садоводства, гравировки, ковроткачества, плитки, эмалирования на многих картах.

Во многих изделиях Исфахана звезды, фиалки, гиацинты и лилии, которые являются цветами иранского сада и характерны для иранского климата, находятся в художественных аранжировках художников в самом сердце складки и становятся символом персидского сада.

Эта зрелость и совершенство иранского дизайна в ремеслах, таких как ковры, плитка, калямкари и другие деликатные изделия ручной работы, были достигнуты не сразу, а в течение многих лет, и исфаханские изделия ручной работы, такие как ковры, плитка и эмали, являются примерами на пике этой эволюции и зрелости.

В провинции Исфахан работают более 70 000 мастеров-ремесленников, 40 000 из которых были выявлены за последние четыре года.

Исфахан, второй в мире город ремесел на протяжении всей истории, сыграл важную роль в росте и развитии культуры и цивилизации этой древней земли.