27 мар. 2021 г., 21:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84276041
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Объем торговли Ирана с Китаем составил 19 млрд долларов в 2020 году

Объем торговли Ирана с Китаем составил 19 млрд долларов в 2020 году

Тегеран, 27 марта, ИРНА - Представитель таможни Рухолла Латифи сказал, что Китай стал первым торговым партнером Ирана в 2020 году с объёмом 30 миллионов 128 тысяч тонн товаров на 18 млрд 715 млн. долларов.

«Экспорт нашей страны в Китай в 2020 году составил 26 миллионов 585 тысяч тонн на сумму 8 миллиардов 954 миллиона долларов, что по объему составило 23,6 процента, а по стоимости - 26 процентов от общего объема экспорта нашей страны в эту страну в этом году», - отметил он.

«В прошлом году из Китая в нашу страну было импортировано 3 миллиона 543 тысячи тонн товаров на сумму 9 миллиардов 761 миллион долларов, что составляет 10,6% по объему и 25,3% от общей стоимости импорта страны», - добавил он.

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