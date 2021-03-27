Зариф: отношения между Ираном и Китаем укрепляются

Сегодня Мохаммад Джавад Зариф встретился с членом Государственного совета и министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы двусторонних, региональных и международных отношений.

Приветствуя министра иностранных дел Китая, министр иностранных дел упомянул 50-летие установления дипломатических отношений между Ираном и Китаем и добавил: «История отношений между двумя великими цивилизациями Ирана и Китая восходит к столетиям назад и подписание дорожной карты «Комплексная программа сотрудничества Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики» будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами».

«Соответственно, мы ценим позицию и действия Китая в годы жестких санкций против Ирана», - отметил он.