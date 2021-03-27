Йеменская война, Байден забыл свои лозунги

Вчера официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил возмущение своего правительства нападениями на нефтяные объекты в Джизане.

Он сказал, что нападение произошло через несколько дней после того, как Королевство Саудовская Аравия и Республика Йемен обязались достичь прекращения огня и участвовать в мирных переговорах под руководством ООН, и что действия хуситов явились явным стимулом для продолжения конфликта.

Прошло шесть лет после военного вторжения Саудовской Аравии в Йемен. За эти годы были убиты тысячи йеменцев, особенно женщин и детей. Все это происходило на глазах всего мира и международных организаций.

Нед Прайс сейчас повторяет ложь саудовской стороны, которая неоднократно препятствовала прекращению огня и мирным инициативам и всегда отворачивалась от стола переговоров.

Теперь, после шести лет сопротивления, Йемен достиг точки, когда он может защищаться, и агрессорам больше не остается места для игры. Пришло время влиятельным правительствам и международным организациям открыть глаза и положить конец военным преступлениям в Йемене.