27 мар. 2021 г., 16:41
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Йеменская война, Байден забыл свои лозунги

Йеменская война, Байден забыл свои лозунги

Тегеран, 27 марта, ИРНА - Менее чем через два месяца после прихода к власти администрация президента США Джо Байдена, кампания которого была сосредоточена на прекращении агрессии Йемена перед выборами, не только забыла эти лозунги, но даже была расстроена законной защитой Йемена.

Вчера официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил возмущение своего правительства нападениями на нефтяные объекты в Джизане.

Он сказал, что нападение произошло через несколько дней после того, как Королевство Саудовская Аравия и Республика Йемен обязались достичь прекращения огня и участвовать в мирных переговорах под руководством ООН, и что действия хуситов явились явным стимулом для продолжения конфликта.

Прошло шесть лет после военного вторжения Саудовской Аравии в Йемен. За эти годы были убиты тысячи йеменцев, особенно женщин и детей. Все это происходило на глазах всего мира и международных организаций.

Нед Прайс сейчас повторяет ложь саудовской стороны, которая неоднократно препятствовала прекращению огня и мирным инициативам и всегда отворачивалась от стола переговоров.

Теперь, после шести лет сопротивления, Йемен достиг точки, когда он может защищаться, и агрессорам больше не остается места для игры. Пришло время влиятельным правительствам и международным организациям открыть глаза и положить конец военным преступлениям в Йемене.

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