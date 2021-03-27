Подписан комплексный документ о сотрудничестве Ирана и Китая

Как сообщает ИРНА, всеобъемлющий документ о сотрудничестве Ирана и Китая был подписан несколько минут назад министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и министром иностранных дел Китая Ван И.

Иран и Китай повысили уровень своих стратегических отношений во время официального визита Си Цзиньпина в Тегеран в феврале 2015 года, сделав заявления. В пункте 6 этого заявления стороны заявили о своей готовности провести консультации и согласовать документ о долгосрочном сотрудничестве.

Впоследствии дипломатический аппарат в тесном сотрудничестве с другими государственными учреждениями, наконец, подготовил проект варианта комплексной программы сотрудничества, и в сентябре 2019 года во время визита Мохаммада Джавада Зарифа в Китай этот проект был передан правительству Китая.

Спустя несколько месяцев, весной 1399 г., китайское правительство официально заявило о своем мнении по проекту предложения, предложенного иранской стороной. После этого Министерство иностранных дел в сотрудничестве с государственными учреждениями рассмотрело документ и завершило юридический процесс, и, наконец, администрация дала официальное разрешение на начало переговоров и подписание комплексной программы сотрудничества, основанной на долгосрочной взаимной интересов в МИД.