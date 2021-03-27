Рухани: Отношения с Китаем стратегически важны для Ирана

«Тегеран и Пекин имеют очень хорошие отношения, и общие позиции двух стран по международным вопросам являются свидетельством желаемого уровня этих отношений», - сказал Рухани во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в субботу.

Касаясь 50-летия новых дипломатических отношений между двумя странами, а также двустороннего, регионального и международного сотрудничества между Ираном и Китаем, президент подчеркнул необходимость ускорить выполнение и действие соглашений по важным инфраструктурным проектам и проектам развития.

Высоко оценив поддержку Пекина Ирана на международных форумах, в том числе в вопросе о ядерной сделке и противодействии одностороннему подходу и экстравагантности США, а также осудив санкции против Ирана, он сказал: европейские страны очень важны и могут изменить текущую ситуацию».

Подчеркнув комплексные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе, президент пояснил, что военное присутствие США на Ближнем Востоке и интервенционистские действия американцев являются основной причиной нестабильности в регионе.

Он сказал, что во время этой поездки будет подписан документ, который прояснит перспективы 25-летних отношений между Ираном и Китаем.

Говоря об успехах двух стран в борьбе с коронавирусом, в том числе в производстве вакцин для борьбы с этой опасной пандемией, президент подчеркнул важность сотрудничества и обмена опытом в этой области, особенно в области совместного производства вакцин.