Открылась выставка исторических документов Ирана и Китая в Тегеране

Выставка исторических документов Ирана и Китая открылась в присутствии глав МИД двух стран Мохаммада Джавада Зарифа и Вана И в столице страны.

Министры иностранных дел Ирана и Китая посетили различные раздели выставки, где представлены исторические документы двух стран.

Глава МИД КНР Ван И, который в пятницу прибыл в Тегеран, сегодня встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и советником Лидера Али Лариджани.

Зариф со своим китайским коллегой сегодня подпишут соглашение о 25-летнем сотрудничестве.