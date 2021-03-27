27 мар. 2021 г., 13:46
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Открылась выставка исторических документов Ирана и Китая в Тегеране

Открылась выставка исторических документов Ирана и Китая в Тегеране

Тегеран, 27 марта, ИРНА - Выставка исторических документов Ирана и Китая по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран сегодня открылась в Центре политических и международных исследований МИД ИРИ в Тегеране.

Выставка исторических документов Ирана и Китая открылась в присутствии глав МИД двух стран Мохаммада Джавада Зарифа и Вана И в столице страны.

Министры иностранных дел Ирана и Китая посетили различные раздели выставки, где представлены исторические документы двух стран.

Глава МИД КНР Ван И, который в пятницу прибыл в Тегеран, сегодня встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и советником Лидера Али Лариджани.

Зариф со своим китайским коллегой сегодня подпишут соглашение о 25-летнем сотрудничестве.

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