США должны возвращаться к СВПД без переговоров: иранский эксперт

«Ближний Восток был домом для иранцев и арабов на протяжении веков. К сожалению, этот дом является наиболее критическим регионом в мире сегодня, с множеством кризисов, включая терроризм, гражданские войны, этнические конфликты и неудавшиеся правительства», заявил он на вебинаре.