США должны возвращаться к СВПД без переговоров: иранский эксперт

«Ближний Восток был домом для иранцев и арабов на протяжении веков. К сожалению, этот дом является наиболее критическим регионом в мире сегодня, с множеством кризисов, включая терроризм, гражданские войны, этнические конфликты и неудавшиеся правительства», заявил он на вебинаре.
Мадрид, 27 марта, ИРНА - США без переговоров вышли из СВПД, и они должны возвращаться к ядерной сделке без переговоров. Об этом заявил исследователь Принстонского университета и бывший член иранской команды переговоров Хоссейн Мусавиан.
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