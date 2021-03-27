27 мар. 2021 г., 08:47
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News Code: 84275252
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Иран и Китай сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве

Иран и Китай сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве

Тегеран, 27 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня в субботу подпишет со своим китайским коллегой Ваном И соглашение о 25-летнем сотрудничестве между странами. Об этом сообщил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

Он отметил, что глава МИД КНР в пятницу, 26 марта, накануне 50-й годовщины установления дипотношений между двумя странами прибыл в Иран с визитом. 
Соглашение, окончательные детали которого еще не известны, якобы будет включать китайские инвестиции в ключевые секторы экономики Ирана, в частности – энергетика и инфраструктура. 
Информация дополняется.

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