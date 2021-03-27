Иран и Китай сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве

Он отметил, что глава МИД КНР в пятницу, 26 марта, накануне 50-й годовщины установления дипотношений между двумя странами прибыл в Иран с визитом.

Соглашение, окончательные детали которого еще не известны, якобы будет включать китайские инвестиции в ключевые секторы экономики Ирана, в частности – энергетика и инфраструктура.

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