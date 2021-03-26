26 мар. 2021 г., 11:35
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News Code: 84274770
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Зороастрийцы защитили наследие иранской культуры: политик

Зороастрийцы защитили наследие иранской культуры: политик

Тегеран, 26 марта, ИРНА - Советник президента по вопросам этнических и религиозных меньшинств Али Юнеси, поздравив с зороастрийским Новым годом, сказал, что согласно учению Зороастра, зороастрийцы всегда защищали иранское культурное наследие, ритуалы и праздники.

«26 марта зарегистрировано в официальном календаре Исламской Республики Иран как День зороастризма. Этот день совпадает с днем ​​рождения Зороастра; Зороастрийский пророк и вестник мира, сострадания и мудрости. Поздравления всем иранцам, особенно дорогим зороастрийцам», - отметил он.

«Согласно учению Зороастра, зороастрийцы всегда защищали иранское культурное наследие, ритуалы и праздники. Такие праздники, как Новруз, Мехреган и Седех, основаны на учении о счастье, любви, уважении и терпимости», - заключил он.

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