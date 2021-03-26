Зороастрийцы защитили наследие иранской культуры: политик

«26 марта зарегистрировано в официальном календаре Исламской Республики Иран как День зороастризма. Этот день совпадает с днем ​​рождения Зороастра; Зороастрийский пророк и вестник мира, сострадания и мудрости. Поздравления всем иранцам, особенно дорогим зороастрийцам», - отметил он.

«Согласно учению Зороастра, зороастрийцы всегда защищали иранское культурное наследие, ритуалы и праздники. Такие праздники, как Новруз, Мехреган и Седех, основаны на учении о счастье, любви, уважении и терпимости», - заключил он.