Иран перенаправит экспорт нефти в Оманский Залив, сообщил Рухани

"Впервые в истории Ирана реализуется столь крупный энергетический проект. Начиная с нынешнего года большая часть иранского экспорта нефти будет осуществляться через побережье Оманского залива. Каждый, кто информирован о национальной безопасности и политике Исламской Республики, осознает значимость этого проекта", сказал президент Рухани, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию трубопровода Гуре-Джаск.
Рухани подчеркнул, что благодаря трубопроводу, протяженностью в 1000 км, Ирану удастся снизить угрозу экспортному потенциалу нефти.
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