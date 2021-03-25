Иран перенаправит экспорт нефти в Оманский Залив, сообщил Рухани

Тегеран, 24 марта. IRNA - Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в среду, что нарушители прав других стран не могут утверждать, что они являются защитниками прав человека, или не могут судить о ситуации с правами человека в других странах.