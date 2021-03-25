25 мар. 2021 г., 17:20
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News Code: 84274481
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Иран перенаправит экспорт нефти в Оманский Залив, сообщил Рухани

Иран перенаправит экспорт нефти в Оманский Залив, сообщил Рухани

Тегеран, 25 марта. ИРНА - Президент Хасан Ирана Рухани заявил в четверг, что Иран перенаправит экспорт основной части сырой нефти с терминалов Персидского в Оманский залив в текущем иранском году, начавшемся 20 марта 2021 года.

"Впервые в истории Ирана реализуется столь крупный энергетический проект. Начиная с нынешнего года большая часть иранского экспорта нефти будет осуществляться через побережье Оманского залива. Каждый, кто информирован о национальной безопасности и политике Исламской Республики, осознает значимость этого проекта", сказал президент Рухани, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию трубопровода Гуре-Джаск. 

Рухани подчеркнул, что  благодаря трубопроводу, протяженностью в 1000 км, Ирану удастся снизить угрозу экспортному потенциалу нефти.

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