Односторонние санкции против Ирана - яркий пример экономического терроризма, считает Галибаф

Предотвращая доступ палестинцев к вакцине от COVID-19, сионистский режим перешел границы экономического терроризма и вступил в преступление против человечности, сказал Галибаф, выступая на четвертой конференции по противодействию терроризму и укреплению региональных связей спикеров шести стран, которая прошла в Анталии. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

На встрече присутствовали миссии из Ирана, России, Китая, Афганистана, Ирака и Пакистана.

Галибаф добавил, что террористы используют разногласия, неопределенность и экономические проблемы, вызванные пандемией, для распространения ненависти и разногласий, а также для радикализации и вербовки новых членов.

Спикер Меджлиса сказал, что природа COVID-19 не отличается от терроризма, добавив, что и терроризм, и COVID-19 убивают невинных людей независимо от границ. "Христиане, мусульмане, старики и молодые, мужчины и женщины - все уязвимы для терроризма", указал он.

Он отметил, что, как и борьба с COVID-19, борьба с терроризмом также должна стать приоритетом для всех стран.