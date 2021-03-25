25 мар. 2021 г., 16:50
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News Code: 84274461
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Односторонние санкции против Ирана - яркий пример экономического терроризма, считает Галибаф

Односторонние санкции против Ирана - яркий пример экономического терроризма, считает Галибаф

Тегеран, 25 марта. ИРНА - Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил в четверг, что, несомненно, введение правительством США односторонних санкций против Ирана и других стран мира является ярким примером экономического терроризма.

Предотвращая доступ палестинцев к вакцине от COVID-19, сионистский режим перешел границы экономического терроризма и вступил в преступление против человечности, сказал Галибаф, выступая на  четвертой конференции по противодействию терроризму и укреплению региональных связей спикеров шести стран, которая прошла в Анталии. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. 

На встрече присутствовали миссии из Ирана, России, Китая, Афганистана, Ирака и Пакистана.

Галибаф добавил, что террористы используют разногласия, неопределенность и экономические проблемы, вызванные пандемией, для распространения ненависти и разногласий, а также для радикализации и вербовки новых членов.

Спикер Меджлиса сказал, что природа COVID-19 не отличается от терроризма, добавив, что и терроризм, и COVID-19 убивают невинных людей независимо от границ. "Христиане, мусульмане, старики и молодые, мужчины и женщины - все уязвимы для терроризма", указал он. 

Он отметил, что, как и борьба с COVID-19, борьба с терроризмом также должна стать приоритетом для всех стран.

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