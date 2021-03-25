Санкции США против Ирана ни к чему не приведут

Иранский дипломат сделал это замечание в ответ на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюсселе.

"Американцы утверждают, что сейчас мяч на американской стороне поля, но через два месяца после прихода новой администрации США по-прежнему нарушают как СВПД, так и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Иранский дипломат подчеркнул, что президент США Джо Байден, ранее признавший, что политика максимального давления Трампа потерпела поражение, по-прежнему проводит ту же провальную политику.