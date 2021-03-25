25 мар. 2021 г., 16:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84274457
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Санкции США против Ирана ни к чему не приведут

Санкции США против Ирана ни к чему не приведут

Нью-Йорк, 25 марта, ИРНА - Несправедливые санкции США против иранского народа ни к чему не приведут американцев. Об этом заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи.

Иранский дипломат сделал это замечание в ответ на недавние заявления  госсекретаря США Энтони Блинкена  в Брюсселе. 

"Американцы утверждают, что сейчас мяч на американской стороне поля, но через два месяца после прихода новой администрации США по-прежнему нарушают как СВПД, так и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Иранский дипломат подчеркнул, что президент США Джо Байден, ранее признавший, что политика максимального давления Трампа потерпела поражение, по-прежнему проводит ту же провальную политику.

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