Рухани: Иран является ключевым экспортером газа и дизельного топлива

"Производственные мощности страны позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать газ и дизельное топливо за рубеж", сказал президент Рухани.

Рухани также высоко оценил усилия Национальной иранской газовой компании (NIGC) в области добычи и транспортировки газа. Иранский президент пообещал экспортировать 100 миллиардов кубометров газа в год.

Иранский президент также упомянул о запуске 1000-километрового трубопровода во время экономической войны против страны.