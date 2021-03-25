Рухани: Иран является ключевым экспортером газа и дизельного топлива

"Производственные мощности страны позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать газ и дизельное топливо за рубеж", сказал президент Рухани.
Рухани также высоко оценил усилия Национальной иранской газовой компании (NIGC) в области добычи и транспортировки газа. Иранский президент пообещал экспортировать 100 миллиардов кубометров газа в год.
Иранский президент также упомянул о запуске 1000-километрового трубопровода во время экономической войны против страны.
Тегеран, 25 марта. ИРНА - Восемь лет назад была вынуждена импортировать газ, однако сегодня Исламская Республика является важнейшим экспортером газа и дизельного топлива. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.
"Производственные мощности страны позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать газ и дизельное топливо за рубеж", сказал президент Рухани.
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