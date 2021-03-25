25 мар. 2021 г., 12:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84274247
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Постпред Ирана назвал заявления гендиректора МАГАТЭ по СВПД неконструктивными

Постпред Ирана назвал заявления гендиректора МАГАТЭ по СВПД неконструктивными

Тегеран, 25 марта. ИРНА - Иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади раскритиковал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его неконструктивные заявления по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Гариб-Абади осудил недавнее заявление Гросси о том, что будущее СВПД зависит от прозрачности ядерной деятельности страны. "Подобные интервью по таким вопросам «нанесут ущерб авторитету МАГАТЭ в Иране, следствием чего станет утрата возможности продвигать иные инициативы, основанные на взаимодействии и доброй воле", уточнил он. 

"СВПД столкнулся с множеством проблем, поэтому нет необходимости усложнять его странными замечаниями", подчеркнул дипломат, 

при этом он добавил, что Иран по-прежнему осуществляет прозрачную деятельность в рамках Соглашения о гарантиях МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ отметил, что Иран имеет незадекларированный уран.

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