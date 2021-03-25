Постпред Ирана назвал заявления гендиректора МАГАТЭ по СВПД неконструктивными

Гариб-Абади осудил недавнее заявление Гросси о том, что будущее СВПД зависит от прозрачности ядерной деятельности страны. "Подобные интервью по таким вопросам «нанесут ущерб авторитету МАГАТЭ в Иране, следствием чего станет утрата возможности продвигать иные инициативы, основанные на взаимодействии и доброй воле", уточнил он.

"СВПД столкнулся с множеством проблем, поэтому нет необходимости усложнять его странными замечаниями", подчеркнул дипломат,

при этом он добавил, что Иран по-прежнему осуществляет прозрачную деятельность в рамках Соглашения о гарантиях МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ отметил, что Иран имеет незадекларированный уран.