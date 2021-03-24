24 мар. 2021 г., 21:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84273834
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Иран: нарушители прав народов не могут выступать за права человека

Иран: нарушители прав народов не могут выступать за права человека

Тегеран, 24 марта. IRNA - Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в среду, что нарушители прав других стран не могут утверждать, что они являются защитниками прав человека, или не могут судить о ситуации с правами человека в других странах.

"Во-первых, они должны нести ответственность за свои преступления, связанные с вопиющим нарушением прав человека", сказал Саид Хатибзаде в ответ на антииранскую резолюцию, одобренную против ситуации с правами человека в Иране при минимальном количестве голосов на заседании Совета ООН по правам человека 23 марта.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран отвергает эту резолюцию.
Он сказал, что некоторые европейские страны поддержали принятие резолюции.
Он осудли резолюцию о продлении миссии специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран, отметив, что докладчик - это тот, в отчетах которого ничего не говорится о смерти десятков невинных детей и сотен больных. к отсутствию доступа к лекарствам или медицинскому оборудованию из-за санкций США против Ирана.

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