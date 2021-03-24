Иран: нарушители прав народов не могут выступать за права человека

"Во-первых, они должны нести ответственность за свои преступления, связанные с вопиющим нарушением прав человека", сказал Саид Хатибзаде в ответ на антииранскую резолюцию, одобренную против ситуации с правами человека в Иране при минимальном количестве голосов на заседании Совета ООН по правам человека 23 марта.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран отвергает эту резолюцию.

Он сказал, что некоторые европейские страны поддержали принятие резолюции.

Он осудли резолюцию о продлении миссии специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран, отметив, что докладчик - это тот, в отчетах которого ничего не говорится о смерти десятков невинных детей и сотен больных. к отсутствию доступа к лекарствам или медицинскому оборудованию из-за санкций США против Ирана.