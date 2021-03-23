Иран и Россия провели консультации по ядерной сделке

По сообщению МИД РФ, состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Подчеркнута важность плотной координации усилий всех его участников для устойчивого выполнения договоренностей в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.

В ходе встречи Джалали высоко оценил принципиальную и рациональную позицию России в отношении СВПД, резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и неприятие незаконных действий США.