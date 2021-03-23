23 мар. 2021 г., 19:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84273100
0 Persons

В Иране заявили, что до конца апреля необходимо сделать прививки олимпийцам

В Иране заявили, что до конца апреля необходимо сделать прививки олимпийцам

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Глава иранской команды на Олимпийских играх в Токио 2020 года Насролла Саджади заявил, что спортсмены должны быть вакцинированы за три месяца до отправки, и с этой точки зрения должны сделать прививки до конца апреля.

«Спортсмены должны пройти вакцинацию за три месяца до начала ггр. Конечно, хозяин объявил о своей готовности, если не будет проблем или запрета со стороны правительства, мы отправим ему, кто запросит вакцину, потому что именно правительства разрешают ввоз вакцины в зарубежную страну», - отметил он.

«В соответствии со всеми протоколами спортсмены должны пройти вакцинацию за 72 часа до отправки, и они также пройдут тест в аэропорту Токио. Они будут в карантине в течение 15 дней, если результат теста окажется положительным.  

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =